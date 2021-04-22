القوات السورية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي في ريف دمشق

أعلن الجيش السوري، ليلة الأربعاء إلى الخميس، أن قواته للدفاع الجوي تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ في منطقة الضمير بريف دمشق.

وذكر مصدر عسكري في حديث لوسائل الإعلام الرسمية السورية أنه "في حوالي الساعة 01:38 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق".

وأضاف المصدر: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، كما أدى العدوان إلى جرح أربعة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية".

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، ليلة الأربعاء إلى الخميس، عن سقوط صاروخ في منطقة النقب من سوريا، مشيرا إلى أنه شن ردا على ذلك هجوما على بطاريات صاروخية للقوات السورية.

وأوضح أن الصاروخ من نوع "SA5" أطلق نحو مقاتلة إسرائيلية وانزلق إلى أراضي إسرائيل حيث سقط في منطقة الشتات البدوي دون وقوع أي إصابات، واصفا الهجوم بغير المتعمد.