تواصل السلطات الصحية في مختلف دول العالم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد- 19"، إلى تطعيم مواطنيها بمختلف أنواع اللقاحات المضادة للفيروس الذي يواصل الانتشار في جميع أنحاء العالم.

ففي برلين، سجلت السلطات الصحية في ألمانيا 29 ألفا و518 إصابة و259 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت السلطات أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونين و845 ألفا و300 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 80 ألفا و893 حالة، مشيرة إلى أن عدد الإصابات المبلغ عنها في غضون سبعة أيام بلغت لكل 100 ألف نسمة 161.1 على مستوى البلاد.

وفي بروكسل، سجلت بلجيكا 5 آلاف و113 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا "سيانسانو"، وفقا لقناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، أنه يوجد 3075 حالة حاليا بالمستشفيات بينهم 933 مريضا في العناية المركزة، مشيرا إلى وفاة 33 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، موضحا أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، تم إدخال 752 ألفا و379 شخصا إلى المستشفى؛ بسبب (كوفيد -19) بينما توفي 23 ألفا و867 شخصا بسببه.

يشار إلى أن مليونين و382 ألفا و870 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في بلجيكا، بينما حصل 722 ألفا و359 شخصا على الجرعة الثانية للقاح، أي ما يبلغ 8ر7% من السكان البالغين في البلاد.

وفي سول، أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 735 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 116 ألفا و661 حالة.

وأفادت الوكالة -حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)- بأنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1808 حالات، وأشارت إلى أن عدد المرضى الذين يعانون حالات حرجة جراء الإصابة بالفيروس في الوقت الحالي يبلغ 125 شخصا.

وفي السياق، أكدت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض تلقيح ما يقرب من مليوني شخص باللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى الآن مع تكثيف البلاد لبرنامج التطعيم من خلال تقديم مزيد من اللقاحات وتأمين مزيد من الجرعات، لافتة إلى أنه تم تلقيح مليون و903 آلاف و767 شخصا بالجرعة الاولي للقاح حتى أمس الأربعاء، وهو ما يمثل 3.66% من سكان البلاد البالغ 52 مليون نسمة.

وأوضحت الوكالة أنه تم تطعيم 60 ألفا و622 شخصا بشكل كامل بعد تلقي جرعتين من اللقاح، حيث يتم برنامج التطعيم لكوريا الجنوبية باستخدام لقاح أسترازينيكا ولقاح فايزر، ويتطلب اللقاحان جرعتين يفصل بينهما 8 - 12 أسبوعا في حالة لقاح أسترازينيكا، و3 أسابيع في حالة لقاح فايزر، مشيرة إلى أن المعدل اليومي لعدد متلقي اللقاح يبلغ 130 ألف شخص مؤخرا، بارتفاع من 18 ألف شخص في الأسبوع الأول من برنامج التطعيم.

وفي كييف، سجلت وزارة الصحة الأوكرانية 16 ألفا و235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي إصابات (كوفيد-19) المؤكدة في البلاد إلى مليون و990 ألفا و353 إصابة.

وقال وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس، إنه تم تسجيل 470 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن المرض إلى 41 ألفا و266 حالة وفاة.

وأشار إلى أنه تعافى 18 ألفا و831 شخصا آخر من إصابتهم بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى مليون و533 ألفا و303 شخصا.

وفي بكين، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 6 إصابات بكورونا جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90 ألفا و547 حالات وظل عدد الوفيات عند 4 آلاف و636 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج الـ 6 جاءت بواقع حالتين في قوانغدونغ وحالة واحدة في كل من تيانجين وشنجهاي وهوبي ويوننان، ما رفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 5549 حالة غادر منها 5303 حالات المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 8 أشخاص غادروا المستشفيات أمس، ليصل إجمالي المتعافين إلى 85608 أشخاص، وأنه تم أمس تسجيل 16 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 310 حالات، 297 منها وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11704 حالات إصابة مؤكدة، بما في ذلك 209 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 49 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 1082 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 11 حالة وفاة، فيما غادر المستشفيات 11302 مريض في هونج كونج، و48 مريضا في ماكاو، و 1038 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

وفي سياق متصل، قال "شاو يي مينغ" الخبير في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن البيانات البحثية حول لقاح "سينوفاك" الصيني ضد كوفيد-19 التي نشرتها السلطات الصحية التشيلية الأسبوع الماضي، أظهرت علامات إيجابية ومشجعة للغاية وفعالية عالية للقاح.

وأظهرت البيانات أن لقاح سينوفاك ضد كوفيد-19 فعال بنسبة 67% في منع العدوى و80% في تجنب وقوع وفيات.

وأضاف مينغ أن تلك النتائج تشير إلى فعالية كبيرة للقاح في الوقاية من العدوى، والأهم من ذلك، في العلاج في المستشفيات والمرض الشديد والوفاة، وإن الدراسة في تشيلي تشمل أكثر من 10 ملايين شخص، وهي أكبر دراسة وأكثرها اكتمالا حتى الآن.

وتابع أن "هذه البيانات الثمينة من مثل هذا البحث واسع النطاق تقدم خبرا رائعا وتخبرنا أنه يتعين علينا التطعيم في أقرب وقت ممكن لبناء مناعة قطيع ضد الفيروس".

وفي إسلام آباد، سجلت باكستان 5 آلاف و857 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 778 ألفا و238 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الخميس عبر موقعها الإلكتروني، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 98 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 16 ألفا و698 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 676 ألفا و605 متعافين بعدما تماثل 3 آلاف و986 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 84 ألفا و935 شخصا.

وفي صوفيا، سجلت السلطات الصحية في بلغاريا 2002 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المصابة في البلاد 392 ألفا و913 حالة، من بينهم 12 ألفا و979 شخصا من الأطقم الطبية.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية - في بيان لها نقلته وكالة (صوفيا نيوز) البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم- أن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها مائة وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 15 ألفا و618 وفاة.

وأفادت الصحة البلغارية بأن عدد الحالات التي تحتاج إلى تلقي العلاج اللازم بالمستشفيات بلغ 8 آلاف و435 مريضا من بينهم 786 في وحدات العناية المركزة.

وأضافت أن 3935 شخصا تماثلوا للشفاء من المرض ليصل إجمالي المتعافين إلى 318 ألفا و208 أشخاص.

وفي بانكوك، أفاد مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، بأنه تم تسجيل 1470 إصابة جديدة بالفيروس، لتبلغ حصيلة الإصابات 48 ألفا و113 حالة.

وأوضح المركز - في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، أن البلاد سجلت 7 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 117 وفيات.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد المتعافين من الجائحة في تايلاند إلى 29 ألفا و848 متعافي، وهو ما يمثل 62% من إجمالي عدد المصابين، بعدما تماثل 477 مريضاً إلى الشفاء التام في آخر 24 ساعة.

وفي طوكيو، كثفت الحكومة اليابانية استعداداتها لإعلان حالة الطوارئ للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) في العاصمة طوكيو وكذلك محافظات أوساكا وكيوتو وهيوجو؛ وذلك وسط توقعات بفرض قيود أكثر صرامة مثل إغلاق المتاجر ومراكز التسوق خلال عطلة الأسبوع الذهبي قي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، أنه من المقرر أن يضع رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا اللمسات الأخيرة على القرار خلال اجتماع فريق العمل غدا الجمعة، حيث تلقي الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين بالضغط على النظام الطبي مع تبقي ثلاثة أشهر قبل انطلاق أولمبياد طوكيو.

ومن المتوقع أن تكون حالة الطوارئ سارية المفعول لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا حتى منتصف مايو، وقال مسؤول حكومي إنه من الأهمية بمكان منع الناس من التنقل خلال العطلات القادمة، إذ عادة ما تكون واحدة من أكثر أوقات العام ازدحاما للسفر.

وفي يريفان، سجلت وزارة الصحة الأرمينية 881 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 211 ألفا و399 إصابة.

وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت وكالة أنباء (أرمنبرس) الأرمينية أن هناك 887 شخصا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 191 ألفًا و158 متعافيا.

وأشارت إلى تسجيل 25 حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 3969 وفاة بينها 991 حالة توفت لإصابتهم بأمراض أخرى.