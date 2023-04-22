قاد محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرىة، غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، لمتابعة أعمال المخابز البلدية والأسواق وجميع الأنشطة التموينية، حيث تتابع الأجهزة الرقابية للمديرية وقيادات المديرية، موقف المخابز البلدية لتوفير الخبز البلدى المدعم خلال أيام العيد المبارك.

وذكرت مديرية التموين في بيان اليوم، أنه تتم المتابعة من خلال غرف عمليات فرعية بكل إدارة تموينية (إدارة تموين المنتزة - إدارة تموين شرق ، إدارة تموين وسط ، إدارة تموين غرب والجمرك، إدارة تموين العجمى ، إدارة تموين العامرية ، إدارة تموين برج العرب).

كما يتابع فريق عمل الرقابة التموينية بالمديرية المخابز والأسواق بأنحاء المحافظة، وكذلك تتابع إدارة التجارة الداخلية أعمال محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، وما زالت فرق الأجهزة الرقابية للمديرية تتابع إنتاج الخبز المدعم بالأوزان والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة.

وما زالت غرفة العمليات منعقدة للاطمئنان على سير عمليات الإنتاج وتوافر السلع بالأسواق.