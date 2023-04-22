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مدرب اتحاد جدة يستقر على بديل طارق حامد

محمد عبد المحسن
نشر في: السبت 22 أبريل 2023 - 1:51 م | آخر تحديث: السبت 22 أبريل 2023 - 1:51 م

يفاضل البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي اتحاد جدة السعودي، بين لاعبين لتعويض غياب طارق حامد عن كلاسيكو الهلال في بطولة كأس الملك.

اتحاد جدة يلاقي الهلال غدا الأحد، ضمن منافسات نصف نهائي كأس ملك السعودية في مباراة مرتقبة، يغيب عنها طارق حامد بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

اتحاد جدة تأهل لنصف النهائي بالفوز على الفيحاء بركلات الترجيح، فيما تأهل الهلال الفوز على الفتح 3-1.

ووفقًا لصحيفة «عكاظ» فإن نونو سانتو استقر على الدفع بالأنجولي هيلدر كوستا في وسط ملعب الاتحاد بجوار برونو هنريكي.

وأوضحت التقارير أن سانتو كان يفاضل بين كوستا وعبد الرحمن العبود خلال التدريبات الأخيرة للاختيار بينهما ولكن فرص الأنجولي أكبر في تعويض غياب طارق حامد.


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