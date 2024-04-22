 أحمد السعدني يوجه الشكر لكل من قدم واجب العزاء في وفاة والده - بوابة الشروق
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أحمد السعدني يوجه الشكر لكل من قدم واجب العزاء في وفاة والده

أحمد صلاح السعدني ووالده
أحمد صلاح السعدني ووالده
مصطفى الجداوي
نشر في: الإثنين 22 أبريل 2024 - 1:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 أبريل 2024 - 2:00 ص

وجه الممثل أحمد صلاح السعدني رسالة شكر لكل من قدم واجب العزاء في وفاة والده الفنان صلاح السعدني، الذي رحل عن عالمنا صباح الجمعة الماضي، عن عمر ناهز 81 عاما.

وكتب أحمد صلاح السعدني عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: «شكر واجب لكل من قدم واجب العزاء سواء بالحضور أو الاتصال أو الرسايل».

وأضاف: «أعتذر بشدة عن عدم قدرتي على الرد وأسأل الله لأبي الرحمة، وكلي ثقة في المولى عز وجل أن يتغمده برحمته لأنه عاش طيلة عمره محبا للناس والحق والخير والجمال، أكثر من حبه لفنه وعائلته».

واختتم: «إنا لله وإنا إليه راجعون، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، بحبك يا أبي ومتشكر أنك أبويا»

 

 

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