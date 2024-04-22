أحمد السعدني يوجه الشكر لكل من قدم واجب العزاء في وفاة والده

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وجه الممثل أحمد صلاح السعدني رسالة شكر لكل من قدم واجب العزاء في وفاة والده الفنان صلاح السعدني، الذي رحل عن عالمنا صباح الجمعة الماضي، عن عمر ناهز 81 عاما.

وكتب أحمد صلاح السعدني عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: «شكر واجب لكل من قدم واجب العزاء سواء بالحضور أو الاتصال أو الرسايل».

وأضاف: «أعتذر بشدة عن عدم قدرتي على الرد وأسأل الله لأبي الرحمة، وكلي ثقة في المولى عز وجل أن يتغمده برحمته لأنه عاش طيلة عمره محبا للناس والحق والخير والجمال، أكثر من حبه لفنه وعائلته».

واختتم: «إنا لله وإنا إليه راجعون، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، بحبك يا أبي ومتشكر أنك أبويا»