رئيس الوزراء البريطاني يزور برلين الأربعاء المقبل

يستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لإجراء محادثات في برلين بعد غد الأربعاء.

وأعلنت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، كريستيانه هوفمان، اليوم الاثنين، أن المحادثات في ديوان المستشارية ستدور حول الحرب الروسية على أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط، إلى جانب العلاقات الثنائية.

وبالنسبة لسوناك، الذي يتولى منصبه منذ أكتوبر 2022، فهذه هي الزيارة الرسمية الأولى له لبرلين.

وترك سوناك مؤخرا السياسة الخارجية بالكامل تقريبا لوزير خارجيته ديفيد كاميرون. ويتخلف حزب المحافظين الذي يتزعمه سوناك عن حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي في جميع استطلاعات الرأي. ووفقا لنتائج الاستطلاعات الحالية، فمن المرجح أن يخسر المحافظون الحكومة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها هذا العام.