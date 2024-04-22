يوروستات: أكثر من 20 دولة بالاتحاد الأوروبي سجلت عجزا في الموازنة خلال عام 2023

أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" اليوم الاثنين، أن أكثر من 20 دولة بالاتحاد الأوروبي سجلت عجزا في الموازنة خلال عام 2023.

وعلاوة على قبرص والدنمارك وإيرلندا والبرتغال، أنفقت 23 دولة أوروبية أموالا أكثر من التي حصلت عليها. وسجلت إيطاليا أعلى نسبة عجز بلغت 4ر7%، تليها المجر 7ر6% و رومانيا 6ر6%.

وسجلت 11 دولة أخرى نسبة عجز أعلى من 3% من إجمالي الناتج المحلي، بحسب بيانات يوروستات، مما يشير إلى أنهم انتهكوا الحدود المفروضة في الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن عجز الموازنة والدين العام تخضع للإصلاحات حاليا.

وتنص القواعد النقدية على أن نسبة العجز العامة، التي تعني الفرق بين الدخل والنفقات في الموازنة العامة، يجب أن تكون أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي.

كما أن مستوى الدين العام لأي دولة أوروبية لا يتعين أن يتجاوز 60% من إجمالي الناتج المحلي.

وأشارت يوروستات إلى أن مستوى الدين في 13 دولة أوروبية بلغ أعلى من 60% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2023. وكانت اليونان الأعلى بنسبة 9ر161% تليها إيطاليا بنسبة 3ر137% ثم فرنسا 6ر110% وإسبانيا 7ر107% وبلجيكا 2ر105 %.

ويشار إلى أنه نتيجة لجائحة كورونا والتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، تم تعليق تطبيق قواعد الانفاق النقدية الأوروبية.

وبداية من ربيع 2024، سوف يتم استئناف تطبيق هذه القواعد النقدية، مع احتمالية فرض غرامات في حال حدوث خروقات