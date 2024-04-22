طرح 3 مشروعات تنموية بشمال سيناء خلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة

قال محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الدولة لديها رغبة كبيرة في إعادة الحياة الطبيعية على أرض سيناء، حيث اهتمت بإعادة تعمير المناطق المتضررة عن طريق تجمعات سكنية جديدة لتوفير حياة كريمة للسكان ولمساعدتهم في طي صفحة الإرهاب، وبدأ صفحة جديدة عنوانها التعمير والبناء.

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية بمناسبة العيد القومي لشمال سيناء، أن الدولة بجميع مؤسساتها تعمل على تنمية وتعمير سيناء، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبيرة في مختلف القطاعات على أرض المحافظة بناء على توجيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ووجه المحافظ التحية للرئيس السيسي على التوجيهات الدائمة بالاهتمام بأبناء سيناء وخاصة محافظة شمال سيناء، وتلبية الاحتياجات الأساسية لهم وتنفيذ مشروعات تنموية، موجها التحية أيضا لرئيس مجلس الوزراء ومختلف الوزارات والهيئات على الدعم المتواصل للمحافظة، إلى جانب توجيه التحية للقوات المسلحة والشرطة المدنية على الجهود المبذولة في عودة الاستقرار والهدوء إلى المحافظة.

وأشار إلى طرح 3 مشروعات تنموية خلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وهي مدينة رفح الجديدة، وقرى الصيادين في بئر العبد، والمرحلة الثانية من التجمعات التنموية في منطقة وسط سيناء، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تكلفت ملايين الجنيهات.

وأعلن عن افتتاح عدد من المشروعات التنموية خلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، منها مدارس الجوفة للتعليم الأساسي في مركز الحسنة بوسط سيناء، والطويل بمركز العريش، والمدرسة البحرية بالتلول، وسلمانة الابتدائية في مركز بئر العبد، والفارابي للتعليم الأساسي بالشيخ زويد، ورود الخادم للتعليم المجتمعي بمدينة نخل، بجانب افتتاح 15 بيتا بدويا بقرية النثيلة بمركز نخل، ومكتب بريد نخل، وإدارة تموين الشيخ زويد، وعمارات قبر عمير، والجورة بالشيخ زويد، واستاد العريش الرياضي، ونادي عاطف السادات.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيقام على هامش احتفال المحافظة بالعيد القومي مهرجان الهجن على مضمار نادي الهجن في الكيلو 17 غرب مدينة العريش، بجانب نقل صلاة الجمعة على الهواء مباشرة من مسجد النصر بالعريش، وافتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل بعد فترة المنع، والتي استمرت 4 شهور، واستقبال مدينة العريش لشباب المحافظات الحدودية ضمن برنامج أهل مصر، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة لأبناء المحافظات الحدودية.

ولفت المحافظ إلى الدعم الكبير الذي تقدمه مختلف الجهات المصرية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تبذل محافظة شمال سيناء جهودًا كبيرة في استقبال المساعدات الإغاثية والإنسانية من مختلف الدول برًا وبحرًا وجوًا، وإيصالها إلى قطاع غزة من خلال الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.

وأضاف اللواء محمد عبدالفضيل شوشة أنه تم إدخال أكثر من 15 ألف شاحنة حملت أكثر من 141 ألف طن من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة، مؤكدا وصول 706 طائرات حملت نحو 22 ألف طن من المساعدات المتنوعة المقدمة من أكثر من 50 دولة ومنظمة إقليمية ودولية.

وأكد وصول 128 سفينة مساعدات إلى عدد من الموانئ المصرية، من بينها ميناء العريش البحري، حملت أكثر من 63 ألف طن من المساعدات، فضلًا عن وصول أكثر من 76 ألف طن من المساعدات برًا.

وأشار اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إلى أن مصر استقبلت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 4 آلاف مصاب ومريض فلسطيني لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وبعض الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى نحو 6 آلاف مرافق، إضافة إلى عبور 29 ألف شخص من الفلسطينيين والرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، ونحو 6 آلاف مصري من العالقين بالقطاع.