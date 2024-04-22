أرتيتا يُحذر لاعبي أرسنال من مواجهة تشيلسي

طالب الإسباني ميكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، بتوخي الحذر خلال مواجهة الغد تشيلسي في ديربي لندن، المؤجلة من الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان غدا الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب الإمارات، في مواجهة من المتوقع أن تشهد إثارة كبيرة.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «الفوز على ولفرهامبتون كان حاسمًا بعد الهزيمة في الدوري الأسبوع الماضي أمام أستون فيلا بهدفين نظيفين والخروج من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ الألماني» (2- 3 بإجمالي المباراتين)، مؤكدًا: «نحن في وضع رائع في الدوري الإنجليزي الممتاز».

وتابع: «لقد كنا على هذا النحو لمدة تسعة أشهر، تسعة أشهر ونصف الشهر، ونريد أن نجرب الأمر بجدية، وأن نكون مصممين على القيام بما في أيدينا لمحاولة رفع هذه الكأس، وغداً سنكون كذلك. سنواجه منافساً قوياً».

وأكد المدرب الإسباني: «تشيلسي صاحب المركز التاسع سيكون منافساً خطيراً بغض النظر عما إذا كان هدافه كول بالمر لائقاً أم لا، مشيداً بالفريق و(المدرب المذهل) بوكيتينو».

وأردف: «أياً كان من يشارك، عندما تنظر إلى الفريق الذي لديهم، والجودة التي يتمتعون بها، فهذا أمر رائع. أعتقد أنهم في حالة جيدة جداً. أعتقد أنهم في حالة أفضل بكثير مما يتحدث عنه الناس».

وأضاف: «إنهم يستحقون أن يكونوا في مركز أعلى بكثير في الدوري عندما تنظر إلى ما فعلوه وما أنتجوه في المباريات. لقد وصلوا إلى نهائي (كأس الرابطة)، وإلى الدور نصف النهائي (الكأس)... أعتقد أن ما يفعله ماوريسيو مثير للإعجاب، وأنا متأكد من أنه سيوصلهم إلى أفضل المستويات».

ورأى أرتيتا أن «لاعبيه يملكون طاقة كبيرة رغم الموسم القاسي، حيث يسعى النادي للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 20 عاماً».