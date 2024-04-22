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باكستان وإيران تتعهدان بإصلاح العلاقات بينهما

إسلام آباد - د ب أ
نشر في: الإثنين 22 أبريل 2024 - 2:42 م | آخر تحديث: الإثنين 22 أبريل 2024 - 2:42 م

تعهد مسؤولو باكستان وإيران اليوم الاثنين بتعزيز العلاقات بين الدولتين وزيادة التجارة الثنائية لتصل إلى 10 مليارات دولار سنويا، حيث تجاهلا الهجمات الجوية التي تبادلتها الدولتان.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حضور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد " لقد اتفقنا على تعزيز حجم التجارة الثنائية لتصل إلى 10 مليارات دولار سنويا".

“ودعا رئيسي، الذي يقوم بزيارة إلى باكستان لمدة ثلاثة أيام، لاتخاذ مزيد من الإجراءات على الحدود لتعزيز التجارة مع باكستان، لمواجهة العقوبات" غير القانونية وغير العادلة" التي فرضها الغرب بحق دولته.

وقال شريف " حان الوقت لتطوير حدودنا المشتركة لتتحول على مركز للتجارة والرفاهية".

وجاءت تصريحات رئيسي وشريف عقب أن شهدا توقيع ما لا يقل عن ثمان مسودات اتفاقيات بشأن الأمن والتجارة والطاقة والثقافة.

وتأتي زيارة رئيسي لباكستان بعد أشهر من شن الدولتين لهجمات جوية متبادلة.

وكانت المقاتلات الباكستانية قد استهدفت مخابئ الانفصاليين القوميين في إيران في يناير الماضي، بعد يوم من شن طائرات درون إيرانية لهجمات استهدفت مقاتلين إسلامويين عبر الحدود.

واستأنفت الدولتان العلاقات الدبلوماسية والتجارية الثنائية بعد تعليق مؤقت.

ويصاحب الرئيس الإيراني في الزيارة زوجته ووفد رفيع المستوى يتألف من وزير الخارجية ووزراء آخرين ومسؤولين بارزين بالإضافة إلى وفد تجاري كبير.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الإيراني مدينتي لاهور وكراتشي، حيث أعلنت الحكومات المحلية عطلة رسمية في المدينتين.


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