مسح: 70% من الشركات اليابانية تعتزم تطبيق زيادات في الأجور في السنة المالية 2024

أظهرت نتائج مسح اليوم الإثنين أجرته وزارة المالية اليابانية أن نحو 70% من الشركات في اليابان ستطبق زيادات في الأجور في العام المالي 2024.

وبحسب وكالة جيجي اليابانية للأنباء، أشارت نتائج المسح إلى أن نسبة الشركات التي تخطط لرفع جدول الأجور بلغت 7ر70%، بزيادة قدرها 3ر6 نقطة مئوية عن العام السابق.

وأفاد المسح أن نسبة هذه الشركات ارتفعت بواقع 8ر8 نقطة لتصل إلى 1ر61% بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، مقارنة بزيادة قدرها 2ر3 نقطة بين الشركات الكبيرة.

وأوضحت نتائج المسح أن الشركات التي تخطط لتنفيذ زيادات في جدول الأجور بنسبة 3 في المئة أو أكثر شكلت 8ر59 في المئة، بزيادة قدرها 4ر23 نقطة