الرئيس الأمريكي: ملتزم بسلامة الشعب اليهودي وأمن إسرائيل

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد التزامه بأمن إسرائيل، وذلك عشية عطلة عيد الفصح اليهودي.

وقال بايدن:"إن التزامي بسلامة الشعب اليهودي وأمن إسرائيل وحقها في الوجود كدولة يهودية مستقلة هو إلتزام صارم".

وبدأت حرب غزة المستمرة بعد هجوم نفذته حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة على منطقة غلاف غزة التي تسيطر عليها إسرائيل يوم 7 أكتوبر.

وخلال الهجوم تم أخذ العديد من الإسرائيلين واحتجازهم في قطاع غزة. وحتى بضعة أسابيع مضت، كانت إسرائيل تفترض أن ما يقل قليلا عن 100 من بين الـ 130 محتجزا المتبقين ما زالوا على قيد الحياة. ومع ذلك، يخشى حاليا أن يكون عدد أكبر بكثير منهم قد مات بالفعل.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن إدارته تعمل "على مدار الساعة" لتحرير المحتجزين بالإضافة إلى "وقف فوري ومطول لإطلاق النار" في غزة والذي سيشهد إطلاق سراح المحتجزين وتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

وقال بايدن:"سنواصل العمل نحو حل الدولتين الذي يوفر الأمن والازدهار والسلام الدائم للإسرائيليين والفلسطينيين".

ولم تكلل المفاوضات التي توسطت فيها بشكل أساسي الولايات المتحدة وقطر ومصر بالنجاح حتى الآن.