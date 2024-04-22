مستوطنون يهاجمون بلدة فلسطينية واشتباكات في مدينة طوباس واعتقالات في أنحاء الضفة

اندلعت اشتباكات في طوباس عقب اقتحامها من قبل القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، فيما تحدثت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مهاجمة مجموعة من المستوطنين بلدة برقا شرق رام الله.

ودارت اشتباكات عقب اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة طوباس، حيث داهمت القوات منزل أحد المواطنين في ظل تحليق مكثف للطيران المسير، ونشرت القناصة على أسطح المنازل، قبل أن تنسحب.

وأظهر مقطع مصور، لحظة انفجار عبوة ناسفة خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة طوباس.

وفي جنين، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة ميثلون واعتقلت شابا من أبناء البلدة.

وفي الخليل، اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الاثنين، فلسطينيين بعد اقتحامها حي جبل جوهر في المنطقة الجنوبية من المدينة.

واقتحمت القوات بلدة بيت أمر شمال الخليل وسط اندلاع مواجهات.

وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت عددا من أحياء البلدة، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت منازل ومصالح تجارية وأوقفت مواطنين واعتدت عليهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع مجموعات من الشبان أطلقت خلالها القوات الرصاص الحي وقنابل الغاز والقنابل الصوتية، ما أسفر عن إصابة عدد من أهالي البلدة بالاختناق.

كذلك، اقتحمت القوات الاسرائيلية، فجرا، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وقالت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" إن "قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بعدد من الدوريات والآليات المصفحة والجرافات العسكرية اقتحمت مخيم بلاطة، وسط إطلاق كثيف للرصاص وسماع دوي انفجارات".

ولفتت "وفا" إلى أن "القوات الإسرائيلية انتشرت بشكل مكثف في شارع السوق في المخيم، وفي حارات: الطيراوية، والبيزو شرايعه، وحسام خضر، أبو عرب، الى جانب حارة الحشاشين، حيث سمعت أصوات اشتباكات وأصوات انفجارات وإطلاق نار كثيف".

وفي مخيم شعفاط، شمال شرقي القدس، أصيب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية، الليلة، عقب اندلاع مواجهات عند حاجز المخيم.

يأتي ذلك، بينما هاجم مستوطنون الليلة الماضية بلدة برقا شرق رام الله، بحماية القوات الإسرائيلية، ما أدى إلى إصابة 6 فلسطينيين بالرصاص، حالة أحدهم خطيرة.

وقال رئيس المجلس القروي في برقا صايل كنعان، إن "المستعمرين هاجموا القرية من الجهتين الشمالية والغربية، وأحرقوا حظيرة أغنام، وحاولوا إحراق منزل صاحبها، كما حاولوا اقتحام منزل في الجهة الشمالية، ومنازل أخرى في الجهة الغربية من القرية، وأطلقوا الرصاص الحي صوب الفلسطينيين".

وأكد كنعان، أن "قوات الاحتلال اقتحمت القرية لتوفير الحماية للمستعمرين، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب الأهالي ومنعتهم من إخماد الحريق، كما منعت طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المكان، فيما هاجم مستعمرون المواطنين الذين تمكنوا من الوصول للحريق وحاصروهم".