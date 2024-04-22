أبلغ رئيس القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي يهودا فوكس، رئيس الأركان هرتسي هاليفي، مؤخرًا أنه ينوي إنهاء فترة ولايته البالغة ثلاث سنوات في أغسطس المقبل والتقاعد من الجيش، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية».

ويأتي إبلاغ فوكس، بأنه ينوى التقاعد من الجيش، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بعد إقراره بـ«مسئوليته» عن إخفاقات إبان أحداث 7 أكتوبر.

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، لا توجد علاقة بين استقالة اللواء أهارون هاليفا، ورحيل فوكس، الذي لم يكن متورطا في الإخفاقات التي أدت إلى 7 أكتوبر.

وقال الجيش في بيان إن «الجنرال أهارون هاليفا، طلب التنحي عن منصبه، بالتنسيق مع رئيس هيئة الأركان، لمسئوليته القيادية كرئيس لشعبة الاستخبارات عن أحداث السابع من أكتوبر».

وهاليفا الذي يخدم في الجيش منذ 38 عاما، هو أول مسئول رفيع المستوى يستقيل من منصبه لفشله في منع عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها حركة حماس.

وكانت تقارير صحفية إسرائيلية قد تحدثت في وقت سابق، عن نية أربعة من كبار مسئولي الجيش الاستقالة والتقاعد.