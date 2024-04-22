حزب موال للصين يفوز في انتخابات جزر المالديف البرلمانية

فاز حزب المؤتمر الشعبي الوطني في المالديف بزعامة رئيس البلاد محمد معز بالانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد، وفقا للنتائج الأولية التي صدرت اليوم الاثنين.

وقالت لجنة الانتخابات في البلاد إن حزب المؤتمر الوطني الشعبي فاز بأكثر من 60 مقعدا من أصل 93 مقعدا في البرلمان.

ويسعى معز، الذي تم انتخابه رئيسا للبلاد في أكتوبر الماضي، إلى تقليص نفوذ نيودلهي لصالح دور أكبر لبكين.

ووقعت جزر المالديف تاريخيا في دائرة نفوذ الهند، على الرغم من أن الصين تسعى على نحو متزايد إلى الوصول إلى الأرخبيل ذي الأهمية الاستراتيجية في المحيط الهندي.

وتتكون جزر المالديف من 1192 جزيرة منخفضة تمتد على طول حوالي 871 كيلومترا، وهي وجهة سياحية شهيرة. وتعتبر من أكثر الدول عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر الناجم عن أزمة المناخ.