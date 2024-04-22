عضو التحالف الوطني: تسيير 3 قوافل مساعدات لأهل غزة خلال الـ10 أيام الأخيرة

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قال هاني عبدالفتاح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف ضمن مبادرة «مسافة السكة» لدعم أهالي قطاع غزة، سيّر 3 قوافل مساعدات لأهالي القطاع، خلال الـ10 أيام الأخيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه لإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن التحالف يحقق خلال تلك الفترة إنجازًا كبيرًا في المساعدات المرسلة إلى أهالي القطاع المحاصر.

واستشهد بتسيير ما يزيد عن 160 شاحنة مساعدات، صباح اليوم الاثنين؛ محملة بأطنان من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والملابس والبطاطين والأحذية.

وأعلن المركز العالمي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الإثنين، انطلاق القافلة السابعة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين.

وتتضمن القافلة أكثر من 167 قاطرة محملة بأكثر من 2985.044 طنًا من المواد الغذائية والدوائية، وألبان الأطفال، ومستلزمات طبية وخيام ومراتب ومخدات وملابس وبطاطين وأحذية ومياه معدنية.