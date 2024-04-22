بولسونارو يشيد بماسك في تجمع حاشد بريو دي جانيرو في ظل تزايد مشاكله القانونية

أشاد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو اليوم الأحد بإيلون ماسك باعتباره مدافعا عن حرية التعبير، في أحدث جهود يقوم بها لبناء معارضة في مواجهة المحكمة العليا في البلاد مع تصاعد مشاكله القانونية.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن بولسونارو وأنصاره وصفوا المحكمة بأنها مفرطة الحماس ومعادية للديمقراطية، خلال تجمع حاشد في ريو دي جانيرو اليوم الأحد أثناء احتجاجهم على القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي يشرف على التحقيقات بخصوص بولسونارو ونشر المعلومات المضللة.

وذكرت وكالة بلومبرج أن ماسك، مالك منصة التواصل الاجتماعي إكس، كان قد تعهد في وقت سابق من هذا الشهر بتحدي المحكمة وإعادة حسابات المستخدمين التي تم حظرها كجزء من جهود المنصة لمكافحة انتشار الأخبار المزيفة عبر الإنترنت. وقالت الشركة في وقت لاحق إنها ستواصل الالتزام بالحظر.

ونقلت وكالة بلومبرج عن بولسونارو وماسك قولهما أن المحكمة تتجاوز سلطتها بطريقة تقوض حرية التعبير. فيما تقول المحكمة إن مكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت هو أمر بالغ الأهمية للديمقراطية.