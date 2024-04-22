رئيس الوزراء الفلسطيني يلتقي السفير المصري لتعزيز الجهد الإغاثي والإنساني في غزة

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الخارجية محمد مصطفى، السفير المصري لدى فلسطين إيهاب سليمان، لمتابعة مخرجات زيارة رئيس الوزراء إلى مصر، بما يساهم في تعزيز الجهد الإغاثي والإنساني في قطاع غزة.

وأكد مصطفى، خلال اللقاء، الذي عقد بمكتبه بمدينة رام الله، أن عملية الإغاثة في غزة تتكون من عدة محاور، الجزء الأول يتعلق في توفير المواد الاغاثية والإنسانية، أما الجزء الثاني فهو كيفية إدخال المساعدات عبر المعابر، أما الثالث فهو حول كيفية إدارة وتوزيع المساعدات الاغاثية والإنسانية بشكل عادل في كل أنحاء القطاع، والجزء الرابع استعادة الخدمات الأساسية بشكل تدريجي، وذلك كله تمهيدا لعملية إعادة الإعمار لاحقا، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وجدّد مصطفى تأكيده على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية ما بين مصر وفلسطين في عدة جوانب، منها: الطاقة، والتعليم، والصحة، والأمور اللوجستية بما تشمل الشحن والنقل والمواصلات، والصناعات الغذائية، بما يساهم في عملية الإنعاش الاقتصادي وعملية الإعمار.

من جانبه، أكد السفير المصري أن زيارة رئيس الوزراء لجمهورية مصر العربية ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء تعد بمثابة رسالة دعم للحكومة الفلسطينية لدفع كافة أوجه التعاون بما يساهم في إنجاح مهام عملها.