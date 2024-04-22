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استشهد أربعة فلسطينيين، وأُصيب آخرون، اليوم الإثنين، في قصف إسرائيلي استهدف مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن 4 مواطنين استشهدوا، وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مبنى سكنيا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقالت مصادر صحفية، إن عددا من المواطنين أصيبوا جراء استهداف مدفعية الاحتلال شقة سكنية بالقرب من مسجد النصيرات الكبير وسط القطاع.

وذكرت المصادر ذاتها، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في منطقة الصحابة في حي الدرج بمدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 199 على القطاع.

وقالت صحة غزة، في بيان، إن حصيلة ضحايا العدوان ارتفعت إلى 34 ألفا و151 شهيدا، و77 ألفا و84 مصابا.

وأضافت أن الاحتلال ارتكب ست مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 54 شهيدا و104 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.