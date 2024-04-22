تنفيذ أمسية ثقافية لذوي الهمم احتفالا بيوم اليتيم بمراكز شباب ديرمواس بالمنيا

صرح مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، بأن مركز عزب التل بديرمواس، نفذ احتفالا بيوم اليتيم، اليوم الإثنين، بمشاركة عدد من أعضاء المركز.

وأكد "عكاشة"، في بيان له اليوم الإثنين، أنه تم تنفيذ بعض الفقرات الرياضية، والألعاب الصغيرة للمشاركين، وتوزيع الجوائز عليهم، وذلك بحضور مدير المركز، وبعض أعضاء مجلس الإدارة، ومشرف النشاط، وبعض موظفي المركز.

كما نفذ مركز شباب أبو خلقة، أمسية ثقافية لذوي القدرات والهمم، بمشاركة عدد من أعضاء المركز، وتم توزيع الجوائز عليهم، وذلك بحضور مدير المركز، ومشرف النشاط، وبعض موظفي مركز الشباب.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومتابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة، تنفيذ ومتابعة إدارة شباب ديرمواس.