إصابة وكيل وزارة الزراعة واثنين آخرين في حادث تصادم بالمنيا

أصيب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنيا، واثنين آخرين إثر اصطدام سيارة بعمود إنارة بمدينة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم سيارة بعمود إنارة في مدينة المنيا الجديدة. وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 3 أشخاص وهم "عمر. ص، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، 42 عامًا، ومحمد. ت، 54 عامًا، ومحمود. س، 34 عامًا"، حيث تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالبطن.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.