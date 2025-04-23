روسيا وسلطنة عمان تؤكدان أهمية حل النزاعات والأزمات بالوسائل السياسية

أكدت روسيا وسلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، أهمية احترام ميثاق الأمم المتحدة وحل النزاعات والأزمات بالوسائل السياسية والدبلوماسية.

وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسلطان عمان هيثم بن طارق اَل سعيد، أصدرا بيانًا مشتركًا عقب محادثاتهما، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الروسية موسكو.

وشدد الرئيسان على أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى، وضرورة الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الرئيسان ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعب الفلسطيني، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة. وشددا على ضرورة إطلاق عمليات إعادة النازحين إلى قطاع غزة.

وأشار البيان إلى أن بوتين قبل دعوة لزيارة سلطنة عمان.