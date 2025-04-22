الأمم المتحدة تعبر عن قلقها البالغ إزاء الضربات الأمريكية في اليمن

عبر المتحدث باسم الأمم المتحدة، يوم الإثنين، عن قلقه البالغ إزاء الضربات الجوية الأمريكية على ميناء رأس عيسى النفطي في اليمن، حيث كان من بين الضحايا خمسة من عمال الإغاثة من بين المئات من القتلى والجرحى.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه يشعر بالقلق أيضا من هجمات الحوثيين على إسرائيل وعمليات الشحن في البحر الأحمر.

وأضاف دوجاريك خلال إحاطة إعلامية دورية: "نلاحظ بقلق مستمر الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن خلال يومي الخميس والجمعة في وحول ميناء رأس عيسى".

وقال: "يقول زملاؤنا في المجال الإنساني إن خمسة من عمال الإغاثة تأكد إصابتهم في تلك الضربات على ميناء رأس عيسى".

وأشار إلى أن التقارير الأولية سجلت أكثر من 230 إصابة، بما في ذلك 80 شخصا قُتلوا. كما تردد أنه تم إخماد الحريق في الميناء فقط صباح يوم الإثنين، رغم أنه لا يزال هناك قلق بالغ بشأن التقارير التي تتحدث عن تسرب الوقود إلى البحر الأحمر.

وقال دوجاريك: "نظل أيضا قلقين للغاية بشأن الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي ينفذها الحوثيون ضد إسرائيل وفي البحر الأحمر، وندعو الحوثيين إلى وقف هذه الهجمات فورا". وأضاف: "نكرر أيضا الدعوة إلى أقصى درجات ضبط النفس ووقف جميع الأنشطة العسكرية في وحول اليمن".

وأوضح المتحدث أن أي تصعيد إضافي ربما يزيد من زعزعة استقرار اليمن والمنطقة "ليشكل أخطارا محدقة بوضع إنساني يزداد سوءا".