روبيو: إدارة ترامب تعيد تنظيم وزارة الخارجية الأمريكية

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعيد تنظيم وزارة الخارجية الأمريكية لإلغاء بعض المكاتب التي تعتبرها زائدة على الحاجة، وكذلك بعض البرامج التي تقول إنها لا تتوافق مع المصالح الأمريكية.

وأضاف روبيو في بيان: سيعزز هذا النهج الوزارة من جميع جوانبها، من المكاتب إلى السفارات. وستُدمج الوظائف الخاصة بكل منطقة لزيادة فعاليتها، وستُلغى المكاتب الزائدة، وستتوقف البرامج غير القانونية التي لا تتوافق مع المصالح الوطنية الأساسية لأمريكا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكشفت تسريبات إعلامية متعددة عن نية إدارة ترامب تقليص الوجود الدبلوماسي في أفريقيا جنوب الصحراء، ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة الخارجية الأمريكية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن مسودة أمر تنفيذي تم تسريبها تُظهر توجيهات بإغلاق السفارات والقنصليات غير الأساسية في أفريقيا، واستبدال مكتب الشؤون الأفريقية بمكتب مبعوث خاص يتبع مباشرة لمجلس الأمن القومي، في تغيير جذري لنهج إدارة الشؤون الخارجية.

وأوضحت المسودة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تبسيط تنفيذ المهام ومشروع القوة الأمريكية في الخارج غير أنها تقترح إلغاء عدد من المكاتب الأساسية المعنية بحقوق الإنسان، وتغير المناخ، والديمقراطية، والمساواة بين الجنسين.