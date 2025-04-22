السوداني يدعم المرشح العراقي لويس ساكو لخلافة بابا الفاتيكان الراحل فرنسيس

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده للكاردينال لويس روفائيل الأول ساكو ليخلف البابا الراحل فرنسيس بالكرسي الرسولي في الفاتيكان.

وقال السوداني، في منشور على منصة إكس: "نؤكد دعمنا لغبطة الكاردينال لويس روفائيل الأول ساكو، بوصفه المرشح الوحيد من منطقة الشرق الأوسط ليخلف قداسة البابا الراحل فرنسيس (لروحه الرحمة) بالكرسي الرسولي في الفاتيكان نظرا لما يتمتع به غبطته من حضور محلي ودولي ولدوره في نشر السلام والتسامح".

وأضاف: "بلدنا العراق أحد أهم الأماكن التي عاش فيها أبناء الديانة المسيحية متآخين مع بقية الأديان على مدار التاريخ، وهو اليوم يضم أتباع جميع الكنائس، بما يمثله هذا الأمر من محبة وإخوة بين المؤمنين من مختلف الأديان".

وشهدت الكنائس والأديرة ودور العبادة المسيحية في العراق، إقامة قداس وقرعت الأجراس وأقيمت صلوات بعد رحيل البابا فرنسيس.

كما نعت الحكومة العراقية والمرجعيات الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيتاني، بابا الفاتيكان الذي توفي صباح أمس السبت.