كشفت الفنانة دينا محسن، الشهيرة فنيا بـ «ويزو»، عن عملها «مدرسة» لمادة الكيمياء قبل احترافها الفن، مشيرة إلى تفضيلها تدريس الأولاد على البنات.

وقالت خلال لقاء ببرنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي المذاع عبر شاشة «الحياة»، إن مرحلة المراهقة تختلف بين الأولاد والبنات في المرحلة الثانوية، معقبة: «فضلت التدريس للأولاد على البنات، لأن البنات صعبة، ترى نفسها نِدًا لك طوال الوقت، وتعتبر نفسها أنها كبرت، وليس من حق أحد أن يُكلمها بطريقة معينة، فيبقى حاجبها مرفوعا دائما، فأنت كمدرس لا تعرف كيف تتعامل معها».

ورأت أن تعاملها مع الطالبات كان سيؤدي لمشاكل، مازحة: «يا هنتركب جناية يا نخسر بعض، يا إما الوضع لن يكون بين تلميذة ومدرسة».

وأوضحت أن التعامل مع الطلاب الأولاد أسهل، قائلة: «الأولاد لها سقف، كنت أقول لهم عيب على شنبك، فيحترم نفسه».

وروت موقفا طريفا حدث في أول يوم تدريس لها للأولاد بحضور موجهة المادة لتقييمها، قائلة: «وأنا كنت بشرح على السبورة، قاطعني طالب في مؤخرة الصف وقال (إيه) فضحكت، الموجهة شاهدت الشغب في الفصل، غادرت الفصل وقالت لي (شكرا يا أستاذة دينا)، بعدها كملت الشرح، فالولد كرر نفس التصرف بنفس الأداء فنال ما يستحقه».

وأوضحت أنها عملت بالتدريس لمدة 3 سنوات، بدأت بعد التخرج مباشرة وهي في عمر الـ 21 عاما، في حين كان طلابها في المرحلة الثانوية حوالي 17 عاما.