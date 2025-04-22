الوداد المغربي يفاوض كيروش لقيادة الفريق في كأس العالم للأندية

دخل نادي الوداد المغربي في مفاوضات مع البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق في كأس العالم للأندية.

وكشفت جريدة المنتخب المغربية أن نادي الوداد يفتح خط التفاوض مع كارلوس كيروش من أجل تدريب الفريق في الفترة المقبلة، حيث تحوم الشكوك حول إمكانية استمرار المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا مع الفريق المغربي في الأسابيع المقبلة.

وأوضح التقرير أن الوداد سيتفاوض مع المدرب البرتغالي حول إمكانية تدريبه للفريق في كأس العالم للأندية خلفا لموكوينا، حيث يسافر هشام أيت منا رئيس نادي الوداد خلال أيام إلى فرنسا للقاء مع وكيل أعمال كيروش للتفاوض معه.

وكان كيروش قريبا في يناير الماضي من قيادة منتخب تونس، لكن المفاوضات باءت بالفشل، رغم وصوله إلى تونس من أجل إتمام مفاوضاته مع الاتحاد التونسي.

بعدها كشفت صحيفة الشروق التونسية أن السبب وراء فشل المفاوضات مع كيروش هو الخلاف على المقابل المادي.

يذكر أن كارلوس كيروش سبق وأن منتخب مصر قبل الرحيل لعدم الصعود إلى كأس العالم 2022، بالهزيمة في المباراة الفاصلة أمام السنغال، كما حقق كيروش مع الفراعنة المركز الثاني في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، حيث خسر النهائي أمام السنغال بركلات الترجيح.

ولعبت مصر تحت قيادة كيروش 20 مباراة، فازت في 13 منها، وتعادلت مرتين وخسرت 5.

كما قاد كيروش منتخبات البرتغال وإيران وكولومبيا وإيران، بالإضافة إلى ناديي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويستعد نادي الوداد المغربي لمرحلة ما بعد الجنوب أفريقي رولاني موكوينا مدرب الفريق، والذي أكد لإدارة النادي رحيله نهاية الموسم مهما كانت النتائج.

وذلك بعدما عجز مدرب صن داونز السابق عن بلوغ الأهداف التي وعد بها، وصار عاجزا عن تحمل الضغوطات المحيطة به.