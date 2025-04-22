وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على إيران، مشيرة إلى أنها استهدفت قطب غاز البترول المسال الإيراني سيد أسد الله إمام جمعة، وشبكته التجارية المسئولة عن شحن غاز البترول المسال والنفط الخام الإيراني بمئات الملايين من الدولارات إلى الأسواق الخارجية.

وأشارت في بيان عبر موقعها الرسمي، إلى أن غاز البترول المسال لايزال مصدر دخل رئيسي للنظام الإيراني، حيث تُموّل عائداته برامج إيران النووية، وبرامج الأسلحة التقليدية المتقدمة، بالإضافة إلى الجماعات الإقليمية التابعة والشركاء مثل حزب الله والحوثيين وحماس.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، إن «إمام جمعة وشبكته سعيا إلى تصدير آلاف شحنات غاز البترول المسال - بما في ذلك الولايات المتحدة - للتهرب من العقوبات الأمريكية وتحقيق إيرادات لإيران».

وأكد أن «الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمحاسبة كل من يسعى إلى تزويد النظام الإيراني بالتمويل الذي يحتاجه؛ لمواصلة أنشطته المزعزعة للاستقرار في المنطقة وحول العالم».

يأتي ذلك فيما اختُتمت في روما، السبت، جولة ثانية من المحادثات رفيعة المستوى بين الوفدين الأمريكي والإيراني حول البرنامج النووي لطهران، وسط تفاؤل مُبهم بشأن التوصل إلى حل دبلوماسي.

وجاءت مفاوضات السبت، بعد أسبوع من انعقاد جولة أولى في العاصمة العمانية مسقط.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن المحادثات كانت إيجابية، مُصرحًا للصحفيين بأنها استمرت حوالي أربع ساعات.

وأضاف: «أستطيع القول إن هناك تقدمًا مُحرزًا. لقد توصلنا إلى تفاهم واتفاق أفضل حول بعض المبادئ والأهداف في مفاوضات روما هذه».

ومن المُتوقع عقد جولة ثالثة من المحادثات في الأيام المُقبلة، وفقًا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الذي قال إن «الجانبين اتفقا على مواصلة المحادثات غير المباشرة خلال أيام على المستوى الفني، على أن تتبعها جولة أخرى على مستوى كل منهما يوم السبت المقبل».