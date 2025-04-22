مسئولون أوروبيون يحضرون جنازة البابا فرنسيس

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من المقرر أن يحضر كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا جنازة بابا الفاتيكان فرنسيس في روما، حسبما قال المتحدثان باسميهما اليوم الثلاثاء.

وسوف يتم دفن البابا الراحل في كنيسة سانتا ماريا ماجيوري في روما السبت المقبل.

وقالت المتحدثة باسم فون دير لاين: "العالم ينعى البابا فرنسيس.. لقد ألهم الكثيرين خارج الكنيسة الكاثوليكية بتواضعه وحبه الخالص للأقل حظا".

وأضافت: "قلوبنا مع الذين يشعرون بهذه الخسارة الفادحة.. نتمنى أن يجدوا العزاء في فكرة أن إرث البابا فرنسيس سوف يستمر في إرشادنا نحو عالم أكثر عدلا وسلاما وتعاطفا".