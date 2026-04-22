السلطات تعثر على جثة أحد أفراد الطاقم المفقودين الستة من سفينة انقلبت قرب جزر ماريانا الشمالية

عثرت السلطات على جثة أحد أفراد الطاقم الستة المفقودين، الذين كانوا على متن السفينة التي انقلبت خلال الإعصار الذي وقع بالقرب من جزر ماريانا الشمالية، غرب المحيط الهادئ.

وقال خفر السواحل الأمريكي في بيان صحفي، إن الغواصين "استخدموا غواصة مسيّرة يتم التحكم بها عن بعد ، للبحث داخل السفينة" وانتشلوا الجثة، أمس يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).

وكان طاقم السفينة، التي تحمل اسم "ماريانا"، أخطر خفر السواحل الأمريكية في 15 أبريل الجاري بأن السفينة المسجلة في الولايات المتحدة، والتي يبلغ طولها 44 مترا، فقدت محركها الأيمن أثناء إعصار "سينلاكو" العنيف، وأنها تحتاج إلى مساعدة.

وأفاد خفر السواحل بأنه فقد الاتصال بالسفينة في اليوم التالي.

وقد تسببت الرياح القوية في إعاقة جهود البحث الأولية، إلا أن السفينة التي انقلبت تم رصدها يوم السبت الماضي، على بعد نحو 64 كيلومترا شمال شرق باجان، وهي إحدى جزر ماريانا الشمالية التابعة للولايات المتحدة.

وذكرت قوات خفر السواحل أمس الأول الاثنين، أنه قد تم نشر قوارب وغواصين، وأنهم سيحاولون استخدام طائرة مسيّرة تحت الماء للبحث عن السفينة المنقلبة.

وتم رصد حطام، يتضمن طوافة نجاة قابلة للنفخ مغمورة جزئيا، على بعد نحو 177 كيلومترا من السفينة.

وكان الإعصار سينلاكو قد ضرب جزر ماريانا الشمالية، ليتسبب في أضرار بسبب الرياح والفيضانات.