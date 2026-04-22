المركز القومي للمسرح يحتفل بتوزيع جوائز مسابقات التأليف المسرحي 

نظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، احتفالية خاصة لتوزيع جوائز المسابقات المسرحية، بقاعة الاجتماعات في المجلس الأعلى للثقافة، والتي أقيمت تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة جيهان زكي، وحضور الدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح، والمخرج عادل حسّان، مدير عام المركز، ونخبة من المبدعين والإعلاميين والمهتمين بالحركة المسرحية.

استُهلت الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلي تناول المشوار الأدبي ورحلة حياة الأديب توفيق الحكيم، وتضمن لقطات حوارية معه يروي خلالها تفاصيل حياته وكواليس كتابته لأبرز أعماله المسرحية، مستعرضًا أهم محطاته الإبداعية وإسهاماته في إثراء المسرح العربي، وما تركه من إرث فكري وفني سيبقى حاضرًا بقوة في وجدان الثقافة المصرية والعربية.

وفي كلمته أكد عادل حسان أن هذه المسابقات تأتي في إطار استراتيجية المركز لاكتشاف ودعم المواهب الشابة في مجال الكتابة المسرحية، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن رؤاهم الإبداعية، إلى جانب دعم الكتّاب أصحاب التجارب المتميزة، بما يسهم في إثراء الساحة المسرحية المصرية.

فيما شدد الدكتور أيمن الشيوي، على أهمية هذه المسابقات في كونها أحد أهم روافد المسرح المصري والتي تفرز للساحة المسرحية العديد من النصوص الجديدة المميزة والقادرة على مواكبة تطورات العصر، مشيرًا إلى التعاون المثمر مع البيت الفني للمسرح لتقديم النصوص الفائزة ضمن خططه الإنتاجية، بما يعزز من حضور الكتّاب الجدد على خشبة المسرح.

وشهدت الاحتفالية الإعلان عن نتائج المسابقات الثلاث التي نظمها المركز، حيث جاءت نتائج مسابقة "توت عنخ آمون" للتأليف المسرحي في فرعي مسرح الطفل ومسرح العرائس "الدورة الأولى"، بفوز نص "تحت قناع الشمس" للكاتبة أماني حازم حسن في فرع مسرح الطفل، ونص "تي وتوت وزمن الروبوت" للكاتبة صفاء فريد عبد العزيز البيلي في فرع مسرح العرائس، كما أوصت لجنة التحكيم بمنح شهادات تقدير لكل من نهى أبو بكر سالم عن نص "المضيف الأبدي"، وأمجد زاهر زخاري عن نص "العصا الذهبية وخطوات الملك الصغير".

وفي مسابقة الدكتور علاء عبد العزيز للتأليف المسرحي للكتّاب الشباب "الدورة الأولى"، فاز بالمركز الأول نص "الحفرة" للمؤلفة آلاء محمد محمد فتحي، وجاء في المركز الثاني نص "رون" للمؤلف أحمد رجائي أمين، بينما تقاسم المركز الثالث كل من نص "عن كل الأولاد" للمؤلفة جاسمين ماجد موريس، ونص "لم يكتب التاريخ" للمؤلف سعد يوسف زكي محمد.

أما مسابقة توفيق الحكيم للتأليف المسرحي "الدورة الخامسة"، فقد أسفرت نتائجها عن فوز نص "مفتاح النور" للمؤلفين ديفيد رفيق بشرى بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني نص "الجثة رقم خمسين" للمؤلف محمود خليل حسن، فيما تقاسم المركز الثالث كل من نص "أشباح المحطة" للمؤلف محمد صبري قرني، ونص "صحبة الشياطين" للمؤلف حسام عبد الرؤوف عيد.

واختُتمت الاحتفالية بالتأكيد على أهمية الدور الذي يقوم به الكاتب المسرحي بوصفه الركيزة الأساسية للعمل المسرحي، وأن دعم الإبداع في هذا المجال يمثل حجر الزاوية في استمرار وتطور المسرح المصري، بما يحمله من قيم فنية وثقافية تعكس هُوية المجتمع وتواكب تطلعاته، وفي ختام الفعالية تم التقاط الصور التذكارية للفائزين مع القائمين على الاحتفالية.