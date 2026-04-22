شهدت ساحتا "إنقلاب" و"ونك" في العاصمة الإيرانية طهران مظاهرات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل.

وتجمع آلاف الأشخاص في الساحتين للاحتجاج ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث حمل المتظاهرون الأعلام الإيرانية ورددوا شعارات مناهضة للدولتين.

وفي غضون استمرار الاحتجاجات، قامت القوات المسلحة الإيرانية بنقل صواريخ باليستية إلى مناطق التظاهر؛ حيث جُلب صاروخ باليستي من طراز "خرمشهر" إلى ساحة إنقلاب، بينما عُرض صاروخ من طراز "قادر" في ساحة ونك.

وقد لوحظ أن الصواريخ نُقلت إلى الميادين وهي مثبتة على منصات الإطلاق الخاصة بها.