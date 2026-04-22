المحكمة الجنائية الدولية ترفض مذكرة لإسقاط قضية ضد الرئيس الفلبيني السابق

رفضت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء مذكرة لإسقاط قضية ضد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي بسبب دوره في قتل عشرات الأشخاص أثناء حملته ضد المخدرات.

وشكك الدفاع في صلاحية المحكمة في هذه القضية. وحكم القضاة بأن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها لديها الصلاحية للقيام بالإجراءات الجنائية، مؤيدة قرارا صدر من قبل.

واتهم ممثلو الادعاء دوتيرتي /81 عاما/ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حرب بلاده على المخدرات، خاصة القتل والشروع في القتل في 78 قضية.

ويقيم القضاة ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإقامة محاكمة. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بحلول نهاية الشهر.

وتولى دوتيرتي رئاسة الفلبين من 2016 إلى 2022. وتقدر منظمات حقوقية عدد من لقوا حتفهم جراء حملته العنيفة ضد الجريمة المرتبطة بالمخدرات بما يصل إلى 30 ألف شخص. وكثيرا ما كان يتم إعدام المشتبه بهم سريعا دون محاكمة.

وتم القبض على الرئيس السابق في مانيلا في مارس 2025 بناء على مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية ومن ثم تم نقله إلى هولندا.

ونفى دوتيرتي التهم باعتبارها لا أساس لها.