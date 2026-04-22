نقل شحنة ثانية من النفايات النووية شديدة الإشعاع في ألمانيا وسط احتجاجات بيئية

غادرت شحنة ثانية من النفايات النووية شديدة الإشعاع ولاية شمال الراين-وستفاليا، الأكثر اكتظاظا بالسكان في ألمانيا، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء متجهة إلى منشأة تخزين مؤقت في مدينة آهاوس، وفقا لما أفادت به متحدثة باسم الشرطة.

وأوضحت المتحدثة أن القافلة، التي تتجه إلى الموقع الواقع على بعد نحو 170 كيلومترا في منطقة مونسترلاند، تأتي بعد نقل أول شحنة عبر المسار نفسه قبل أربعة أسابيع، واستغرق نحو أربع ساعات.

ويجري نقل النفايات داخل حاويات من نوع "كاستور"، وهي حاويات متخصصة مصممة لحجب الإشعاع. وتمت مرافقة عملية النقل بحراسة أمنية كبيرة من الشرطة.

ومن المقرر نقل ما مجموعه 152 حاوية على مدى عدة أشهر من مدينة يوليش الواقعة غرب البلاد إلى آهاوس.

ونظم ناشطون مناهضون للطاقة النووية وقفات احتجاجية في يوليش وآهاوس وعلى طول المسار المتوقع للقوافل، اعتراضا على عمليات النقل. ووصفت إحدى اللافتات في يوليش هذه العمليات بأنها "غير مدروسة وغير ضرورية وخطيرة".

وقال المنظمون إن نحو 300 شخص شاركوا في مظاهرة بمدينة آهاوس، بينما قدرت الشرطة عدد المشاركين بنحو 180 شخصا.

وتعود عمليات النقل إلى أمر صادر عام 2014 عن الجهة التنظيمية النووية في ولاية شمال الراين-وستفاليا، يقضي بإخلاء منشأة التخزين المؤقت في يوليش.

وكانت الشحنة الأولى قد نُقلت في نهاية مارس خلال الليل دون وقوع حوادث تُذكر.