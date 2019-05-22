المطرب اليمني أحمد فتحي في ضيافة «خيمة» إذاعة الأغاني

يستضيف البرنامج الرمضاني اليومي "الخيمة" في الواحدة صباحًا على الهواء يوم الخميس، المطرب والملحن اليمني أحمد فتحي، والذي سيكون ضيفًا على السحور هذه الليلة، وسهرة ممتدة يتحدث فيها عن مشواره الفني مع الغناء والتلحين، وكيف أصبح عازفًا عالميًا على آلة العود، كما يتناول الحديث اللون الغنائي الخاص به والذي يمثل منطقة وسطى بين الغناء الشرقي والخليجي.



ويتحدث عن أعماله مع المطربين المصريين واخر مشروعاته الفنيه ويكشف عن أسرار هجرته الى مصر في سن الصغر وحبه لها ويتناول الحديث ثنائياته مع ابنته المطربه بلقيس والمطربه رجاء بلمليح.



الخيمة إعداد وتنفيذ منال حسن، وتقديم هالة رستم وناصر رشوان.