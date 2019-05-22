وزير الدفاع الأمريكي: لا رغبة لدينا في خوض حرب ضد إيران

قال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان بعد جلسة إحاطة مغلقة لنواب البرلمان حول التوترات المتصاعدة مع إيران، إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى خوض حرب ضد إيران، قائلا إن تعزيز الوجود العسكري في الشرق الأوسط كان يستهدف الردع.

وأضاف شاناهان في واشنطن اليوم الثلاثاء "نحن لا نهدف إلى خوض حرب.. لقد قمنا بردع هجمات من خلال إعادة تهيئة أصولناـ قمنا بردع هجمات ضد أمريكيين".

وفي الأسابيع الأخيرة، أرسلت الولايات المتحدة تشكيلا من القوات البحرية وحاملة طائرات ومدمرة إلى منطقة الخليج في خطوة انتقدتها إيران بشدة واعتبرت أنها تزيد من التوتر في المنطقة. وقال مسؤولون أمريكيون إن هذه الخطوة جاءت بعد إدراك تهديدات من إيران ضد المصالح الأمريكية.