وزير الداخلية الألماني يشعر بخيبة أمل من المفوضية الأوروبية الجديدة

وجه وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر انتقادات حادة للمفوضية الأوروبية الجديدة تحت رئاسة الألمانية أورزولا فون دير لاين.

وقال زيهوفر في مقابلة مع مجلة "دير شبيجل" الألمانية المقرر صدورها غدا السبت: "كنت أعلق آمالا كبيرة على المفوضية الأوروبية الجديدة... اليوم أنا - بعبارة ملطفة - مصاب بخيبة أمل".

وذكر زيهوفر أنه يشعر بأنه خُذل على وجه الخصوص في سياسة الهجرة، وقال: "من المنتظر مني أن أهتم بالإنقاذ البحري وبالأطفال في مخيمات اللجوء في اليونان وبالسعي نحو سياسة لجوء مشتركة... هذا كله من مهام الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أنه حتى في المقترح الأخير لوضع برنامج استثمارات أوروبي لم تكن بروكسل هي المحرك، بل برلين وباريس.

كما أعرب زيهوفر عن عدم تفهمه لإعلان فون دير لاين إجراءات قانونية محتملة ضد ألمانيا بسبب خرق معاهدات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية الألمانية مطلع هذا الشهر ضد مشتريات السندات الحكومية من قبل البنك المركزي الأوروبي.

وقال زيهوفر: "ألاحظ أن الاتحاد الأوروبي يرفع إجراءات خرق معاهدات الاتحاد وشكاوى ضد دوله الأعضاء كثيرا على نحو غير معتاد... أتساءل: كيف يمكن أن يعزز ذلك من نمو مشترك في أوروبا؟".

تجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية تراقب التزام الدول الأعضاء بالقوانين الأوروبية، وبإمكانها أن تبدأ إجراءات قانونية ضد الدول التي تنتهك هذه القوانين.

ومن ناحية أخرى، أعلن زيهوفر مجددا عزمه الانسحاب من الحياة السياسية بنهاية الفترة التشريعية الحالية، وقال: "سأكون حينها إنسان غير سياسي. لن تجدونني في أي مجلس إشراف. لن تستطيعوا جذبي إلى السياسة الراهنة، حتى لو كانت لا تزال تزعجني".

وأشاد زيهوفر بأداء المستشارة أنجيلا ميركل في مواجهة أزمة جائحة كورونا، وقال: "كانت هذه هي الاستراتيجية السليمة"، مضيفا أن بلاده تمر بالأزمة بشكل جيد حتى الآن، وقال: "كل هذا يمنحني الثقة بأنه بإمكاننا مواصلة دحر الفيروس، وربما نستطيع التغلب عليه".

ورفض زيهوفر التعليق على خلافه مع ميركل بشأن سياسة الهجرة، وقال: "علماء الفيروسات لديهم عبارة جميلة: لا تنظر إلى الوراء وقت الأزمة"، مضيفا في المقابل أنه ربما يكتب لاحقا كثيرا عن هذا الموضوع.