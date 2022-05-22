شولتس يعلن الأرجنتين كخامس ضيف في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن الأرجنتين ستشارك في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي ستنعقد في قصر إلماو البافاري جنوب ألمانيا في الشهر المقبل لتكون الأرجنتين بذلك خامس دولة ستحضر القمة كضيف إلى جانب كل من الهند واندونيسيا وجنوب افريقيا والسنغال.



جاء ذلك خلال زيارة يقوم بها شولتس للعاصمة السنغالية داكار اليوم الأحد.



بذلك ستمثل الدول المشاركة في قمة السبع الكبار قارات العالم الخمس أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا.



كانت ألمانيا تولت الرئاسة الدورية للمجموعة في مطلع كانون الثاني/يناير الماضي.



وستنعقد القمة المقبلة للمجموعة في الفترة بين 26 و28 حزيران/يونيو المقبل في جبال الألب البافارية، وجرت العادة أن تدعو الدولة المضيفة العديد من الدول لحضور القمة.



وكان قد تم الإعلان عن مشاركة الدول الأربع الضيوف الأخرى في أوائل أيار/مايو الجاري.



تجدر الإشارة إلى أن اندونيسيا تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين للاقتصادات الرائدة والناشئة، وتضم المجموعة أيضا الصين وروسيا بالإضافة إلى الهند وجنوب افريقيا والأرجنتين.



وتتولى السنغال حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي الذي يضم 55 دولة.



وستتركز محادثات قمة السبع الكبار على الحرب الأوكرانية وحماية المناخ ومكافحة الجائحة وأزمة الغذاء الراهنة بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والديمقراطيات في كل أنحاء العالم.