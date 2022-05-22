مسؤول ألماني: بوتين يسعى لإحداث أزمات جوع

صرح سفير ألماني سابق بروسيا بأنه يرى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى بشكل مقصود لإحداث أزمات جوع في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال الدبلوماسي الألماني روديجر فون فريتش لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد، إن الهدف هو زعزعة استقرار أوروبا من خلال حركات لجوء هائلة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وتابع فون فريتش: "تقوم حسابات بوتين على أنه بعد انقطاع توريدات الحبوب سوف يهرب الأشخاص الجوعى من هذه المناطق ويحاولون الوصول إلى أوروبا، مثلما قام ملايين السوريين من قبل فرارا من أهوال الحرب".

وأضاف أنه لهذا السبب تعيق روسيا حالياً أن تصدر أوكرانيا الحبوب وتقصف صوامع الحبوب، قائلا: "من خلال موجات لاجئين جديدة يرغب بوتين في زعزعة استقرار أوروبا وحشد ضغط سياسي كي تتنازل دول غربية عن موقفها الصارم ضد روسيا. هذه هي إدارة حربه الهجينة الجديدة".

يذكر أنه يندرج ضمن مفهوم الحرب الهجينة أيضا أن يتم استخدام وسائل غير عسكرية مثل الهجمات السيبرانية أو حملات التضليل الإعلامي.