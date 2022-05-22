سلطنة عمان تودع إجراءات كورونا

أعلن التلفزيون الرسمي في عمان أن السلطنة قررت، اليوم الأحد، رفع جميع التدابير والإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة كورونا في جميع الأماكن ولجميع الأنشطة، وذلك نقلا عن بيان للجنة العليا المكلفة ببحث آليـة التعامل مع التطورات الناتجة عـن انتشار فيروس كورونا.

وحثت اللجنة العليا الجميع، وبالأخص كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة ومـن لـديهم نقص المناعة، على الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة وأهمية تلقي المواطنين والمقيمين الجرعة المعززة من اللقاح، وفقا لموثع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وتشير بيانات وكالة رويترز إلى أن عدد حالات الإصابة بالمرض في سلطنة عمان منذ بدء الجائحة يصل إلى 389 ألفا و943 حالة إلى جانب 4260 وفاة لها علاقة بكورونا.