وزير الإعلام البحرين وسفير مصر لدى المملكة يبحثان سبل تعزيز التعاون

استقبل وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي، بمكتبه اليوم الأحد، السفير ياسر محمد أحمد شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا».

وخلال اللقاء رحب الوزير بالسفير المصري، وأشاد بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وبالأخص في المجال الإعلامي.

ومن جهته، تقدم السفير بخالص الشكر والتقدير إلى وزير الإعلام البحريني، ونقل إليه تحيات وتقدير الحكومة على التعاون الدائم والتغطية الإعلامية المتميزة في إذاعة تلفزيون البحرين للمناسبات الوطنية المصرية؛ بما يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.