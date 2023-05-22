بيراميدز يفوز على المحلة بثنائية في الدوري

خطف فريق بيراميدز المركز الثاني ببطولة الدوري المصري من فيوتشر بعد الفوز الذي حققه مساء اليوم الأحد، أمام غزل المحلة.

وفاز بيراميدز مساء اليوم الأحد، على غزل المحلة بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي استضافه ملعب المحلة، ضمن مباريات الجولة الـ29 للدوري المصري الممتاز.

وأحرز هدف بيراميدز الأول إسلام عيسى في الدقيقة 28 بعدما استغل خطأ دفاع المحلة واستخلص الكرة وسددها بقوة سكنت الشباك.

وضاعف وليد الكرتي النتيجة في الدقيقة 45+2 بعد أن استلم كرة عرضية من فخر الدين بن يوسف ومن ثم سددها في الشباك الخالية.

وبهذه النتيجة، يرفع بيراميدز رصيده للنقطة الـ52 في المركز الثاني، وبفارق نقطة واحدة عن فريق فيوتشر صاحب المركز الثالث، أما الأهلي فيتصدر الترتيب برصيد 53 نقطة، في حين تجمد رصيد غزل المحلة عند النقطة الـ31 في المركز الـ14 بجدول ترتيب المسابقة المحلية.