قال الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، إنه لم يتخذ قرارًا بشأن الترشح لانتخابات النقابة حتى لآن، لافتًا إلى أن جميع أعضاء الجمعية العمومية بإمكانهم الترشح لتولي المنصب.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ملفات»، المذاع عبر فضائية «هي»، مساء الاثنين: «هو أنا ضامن أعيش لبكرة؟ أنا مش من الناس اللي بتتكلم عن بكرة بثقة، وبدعي بس ربنا يسترها معايا».



وأشار إلى أنه سيدعم أي زميل يرى بأنه سيقدم المزيد للنقابة، معقبًا: «أقسم بالله العظيم لو لاقيت زميل يليق بالكرسي ويقدر يؤدي أكثر مني ممكن مترشحش أصلا وأدعمه»، بحسب وصفه.



وذكر أن اجتماع النقابة اليوم، شهد التصديق على قرار مجلس الإدارة بزيادة المعاشات بنسبة 10% للمرة الثالثة في أقل من 7 أشهر، إضافة إلى الموافقة على فتح باب الترشح للانتخابات مبكرًا، من أجل إتاحة فرصة إجراء الزملاء للجولات الانتخابية.



ولفت إلى أن «فترة الترشح تبدأ من يوم 11 يونيو؛ لتنتهي كل إجراءات الترشح والتنازلات والطعون»، مضيفًا: «أي زميل مرشح أمامه فترة كافية تتعدى شهر و10 أيام للجولات الانتخابية، الأمر الذي يمنح مصداقية وشرفًا للمنافسة».



وعن إعلان المطرب شاندو ترشحه لتولي منصب النقيب، صرح بأنه علم الأمر بالصدفة، منوهًا أن البعض يستهدف تحقيق تواجد إعلامي بإطلاق الإعلانات المماثلة.



ونوه أن «شاندو» لا يجوز له الترشح لأنه عضو منتسب وليس عضو جمعية عمومية، مؤكدًا أنه غير منشغل بالدخول في «مهاترات» خلال الفترة المقبلة.





