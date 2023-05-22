 فون دير لاين وميشيل يجريان محادثات مع رئيس كوريا الجنوبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فون دير لاين وميشيل يجريان محادثات مع رئيس كوريا الجنوبية


نشر في: الإثنين 22 مايو 2023 - 7:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 مايو 2023 - 7:44 ص

 تجري رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في وقت لاحق اليوم الاثنين محادثات مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول.

ومن المقرر أن يبحث القادة التعاون في مجالات الأمن ومكافحة تغير المناخ وقضايا التجارة. ومن المتوقع أيضا أن يكون الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم المستمر لكييف على قمة جدول المحادثات.

وحضر القادة الثلاثة قمة مجموعة السبع في هيروشيما، حيث دعت اليابان المضيفة كوريا الجنوبية للحضور كضيف في القمة.

ويحتفل الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية هذا العام بمرور 60 عاما على علاقاتهما الدبلوماسية.


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