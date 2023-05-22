 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل سبعة فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل سبعة فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 22 مايو 2023 - 11:23 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 مايو 2023 - 11:23 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سبعة فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين من محافظة (الخليل) جنوب الضفة بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، فيما اعتقلت شابا من بلدة "بيت ريما" القريبة من المستوطنات بمُحافظة رام الله بوسط الضفة الغربية، وطفلا من بلدة "العوجا" شمال مُحافظة أريحا، شرق الضفة الغربية.

وفي وقت سابق فجر اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان لدى اقتحامها لقرى مُحافظة (جنين) شمالي الضفة الغربية، حيث تعد "جنين" معقل المقاومة الفلسطينية وتكثر اقتحامات الاحتلال لها وعدوانه عليها.

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