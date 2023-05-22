نفت سها بهجت المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، ما تردد عن نقل أغطية توابيت فرعونية من أحد المتاحف المصرية إلى إسرائيل، وذلك في أعقاب شائعة إسرائيلية تناولت هذا الأمر.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، إنه لم يتم خروج أي قطعة أثرية من مصر للدراسة أو الفحص لدى أي جهة.

وحثت متحدثة السياحة، من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي توخي الحذر من هذه الشائعات.

وأضافت أن الوزارة خصصت خطا ساخنا (19654) يتلقى أي اتصالات أو استفسارات عن الشائعات، مؤكدة الإتاحة الدائمة للرد على أي تساؤلات في هذا الصدد.

وكان مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، قد نفى ما تردد بشأن بنقل أغطية توابيت فرعونية من أحد المتاحف المصرية إلى إسرائيل لفحص التصوير المقطعي بأحد المستشفيات هناك.

وقال في بيان، إن هذا الأمر عار تماما من الصحة، ولم يتم خروج أي قطعة أثرية من مصر للفحص أو الدراسة.

وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.