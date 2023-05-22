تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

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تٌقام اليوم الإثنين 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الممتاز، بجانب مباراة واحدة بالجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ومباراتين لحساب الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي.

بالإضافة إلى 4 مباريات بدور المجموعات من بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

وتقدم بوابة «الشروق» خلال السطور القادمة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الممتاز

الاتحاد السكندري × المصري البورسعيدي الساعة السابعة مساء على قناة ON Time Sports HD1

الداخلية × الزمالك الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة ON Time Sports HD1

المقاولون العرب × طلائع الجيش الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة ON Time Sports HD2

الدوري الإنجليزي الممتاز

نيوكاسل يونايتد × ليستر سيتي الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي

روما × ساليرنيتانا الساعة السابعة والنصف مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

إمبولي × يوفنتوس الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

فرنسا × كوريا الجنوبية الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

إنجلترا × تونس الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

جامبيا × الهندوراس الساعة الثانية عشر منتصف الليل على قناة beIN Sports 3 HD Premium

أوروجواي × العراق الساعة الثانية عشر منتصف الليل على قناة beIN Sports 2 HD Premium