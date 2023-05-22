تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تٌقام اليوم الإثنين 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الممتاز، بجانب مباراة واحدة بالجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ومباراتين لحساب الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي.
بالإضافة إلى 4 مباريات بدور المجموعات من بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.
وتقدم بوابة «الشروق» خلال السطور القادمة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:
الدوري الممتاز
الاتحاد السكندري × المصري البورسعيدي الساعة السابعة مساء على قناة ON Time Sports HD1
الداخلية × الزمالك الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة ON Time Sports HD1
المقاولون العرب × طلائع الجيش الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة ON Time Sports HD2
الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد × ليستر سيتي الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإيطالي
روما × ساليرنيتانا الساعة السابعة والنصف مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
إمبولي × يوفنتوس الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
كأس العالم للشباب تحت 20 عاما
فرنسا × كوريا الجنوبية الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
إنجلترا × تونس الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
جامبيا × الهندوراس الساعة الثانية عشر منتصف الليل على قناة beIN Sports 3 HD Premium
أوروجواي × العراق الساعة الثانية عشر منتصف الليل على قناة beIN Sports 2 HD Premium