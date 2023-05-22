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تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

محمد مجدي عبدالله
نشر في: الإثنين 22 مايو 2023 - 11:17 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 مايو 2023 - 11:17 ص

تٌقام اليوم الإثنين 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الممتاز، بجانب مباراة واحدة بالجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ومباراتين لحساب الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي.

بالإضافة إلى 4 مباريات بدور المجموعات من بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

وتقدم بوابة «الشروق» خلال السطور القادمة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الممتاز

الاتحاد السكندري × المصري البورسعيدي  الساعة السابعة مساء على قناة ON Time Sports HD1

الداخلية × الزمالك  الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة ON Time Sports HD1

المقاولون العرب × طلائع الجيش  الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة ON Time Sports HD2

الدوري الإنجليزي الممتاز

نيوكاسل يونايتد × ليستر سيتي  الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium   

الدوري الإيطالي

روما × ساليرنيتانا  الساعة السابعة والنصف مساء على قناة AD SPORTS Premium 1      

إمبولي × يوفنتوس  الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة AD SPORTS Premium 1      

كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

فرنسا × كوريا الجنوبية الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium   

إنجلترا × تونس  الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium 

جامبيا × الهندوراس  الساعة الثانية عشر منتصف الليل على قناة beIN Sports 3 HD Premium   

أوروجواي × العراق  الساعة الثانية عشر منتصف الليل على قناة beIN Sports 2 HD Premium      


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