أظهرت أرقام صادرة عن هيئة الإحصاء الفنلندية اليوم الأربعاء أن معدل البطالة في فنلندا ارتفع أكثر في أبريل الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له، منذ حوالي 3 سنوات.

وارتفع معدل البطالة بين الفئات العمرية، من 15 حتى 64 عاما، ليصل إلى 9.5%، في أبريل الماضي، من 9.2%، في مارس الماضي، بالإضافة إلى ذلك، كان هذا أعلى معدل للبطالة منذ مايو 2021، عندما بلغ 10.5%.

وفي نفس الشهر من العام الماضي، بلغ معدل البطالة 8.0% .

يشار إلى أن عدد العاطلين ارتفع إلى 260 ألفا في أبريل الماضي من 251 ألفا، في الشهر السابق.

وتراجع معدل البطالة بين الشباب ممن تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 عاما، إلى 24.7%، من 26.0% في مارس الماضي.

وبلغ معدل البطالة للفئات العمرية من 15 حتى 74 عاما، 9.2% في أبريل الماضي.

وأظهرت بيانات أن معدل التوظيف ارتفع ليصل إلى 71.7%، في أبريل الماضي، من 71.10%، في الشهر السابق.