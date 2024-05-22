 القسام تعلن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 10 جنود إسرائيليين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القسام تعلن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 10 جنود إسرائيليين


نشر في: الأربعاء 22 مايو 2024 - 11:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 مايو 2024 - 11:34 ص

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء، مقتل وإصابة ما لا يقل عن 10 جنود إسرائيليين في استهدافها قوات متوغلة شمال بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام، في بيان عبر تلجرام: "في عملية مركبة، تمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة (إسرائيلية)راجلة قوامها 10 جنود في كمين ليلي، بعد استهدافها بعبوة رعدية وإلقاء القنابل اليدوية".

وتابعت: "وفور حضور قوة الإنقاذ، قام مجاهدونا بتفجير عبوة فيها، وأوقعوا أفراد القوتين بين قتيل وجريح قرب مدرسة الزراعة شمال بيت حانون شمال القطاع".

كما استهدف عناصر القسام "جرافتين عسكريتين من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" وعبوة "شواظ" في حي البرازيل على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب شرقي مدينة رفح".

وحتى الساعة 08: 00 "ت.غ"، لم يتوفر تعقيب إسرائيلي بشأن ما أعلنته القسام، بحسب وكالة الأناضول التركية.

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