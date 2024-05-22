قال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن السؤال الخامس في الفقرة ب من امتحان مادة الجبر لطلاب الشهادة الإعدادية، وردت به كلمة دائرة بالخطأ وكانت زائدة فى متن السؤال.

و أصدرت إدارة الشئون القانونية فى مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، تقريرها بشأن التحقيق مع لجنة واضعى امتحان مادة الجبر لطلاب الشهادة الاعدادية 2024، والذي أدى الطلاب الامتحان به أمس، وكان به أخطاء مطبعية في بعض الأجزاء، وتم معاقبة 4 من لجنة واضعي امتحان الجبر، استنادا إلى نتيجة التحقيق معهم في إدارة الشئون القانونية.

وفي سياق آخر، أجرى مدير مديرية التربية والتعليم، جولة ميدانية اليوم الأربعاء، بمدرسة اللبان الابتدائية بإدارة الجمرك، كما قام بمتابعة لجنة الامتحان بمجمع فاطمة الزهراء الرسمي لغات، ووضع دليل اللجان وجدول الامتحانات في مكان واضح، وكذلك هدوء اللجان والتزام مراقبي الأدوار بمهامهم وتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة للطلاب.

كما قام مدير المديرية بمتابعة امتحانات الصف الثاني الثانوي الإلكترونية من خلال أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت) بمدرسة جمال الدين الأفغاني، موضحًا أنه لم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف عمليات الإدارات بشأن امتحانات.

وأجرى مدير مديرية التربية والتعليم، جولة ميدانية اليوم الأربعاء، لمتابعة عدد من مدارس المحافظة، وتم التنويه بجميع اللجان عن المفردة الواردة في رقم (ب) في السؤال الخامس، واستهل جولته التفقدية بمتابعة لجنة الامتحان بمدرسة اللبان الابتدائية بإدارة الجمرك، كما قام بمتابعة لجنة الامتحان بمجمع فاطمة الزهراء الرسمي لغات، ووضع دليل اللجان وجدول الامتحانات في مكان واضح ، وكذلك هدوء اللجان والتزام مراقبي الأدوار بمهامهم وتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة للطلاب.